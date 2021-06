Samp: Quagliarella ha rinnovato fino al 2022

Adesso è ufficiale: Fabio Quagliarella ha rinnovato il contratto con la Sampdoria fino al 30 giugno 2022. Lo ha comunicato la società blucerchiata sul sito. Per l'attaccante, 233 presenze e 99 reti con la maglia doriana, una avventura che continua dopo un'altra stagione straordinaria conclusa con 13 gol in 33 presenze. 39 anni compiuti lo scorso gennaio, la prossima per lui sarà il sesto anno consecutivo sotto la Lanterna con uno score super: nelle ultime cinque annate è sempre andato in doppia cifra col titolo di capocannoniere in serie A raggiunto con 26 reti nella stagione 2018-19.