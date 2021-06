Riaperta sull' Aurelia la galleria delle Grazie a Chiavari

(ANSA) - GENOVA, 01 GIU - È stata riaperta questo pomeriggio a doppio senso di marcia la strada al km 485+200 della statale Aurelia a Chiavari, in corrispondenza della galleria della Madonna delle Grazie. Iniziati a febbraio i lavori da Anas, il tratto di strada è stato riaperto ed è transitabile sul doppio senso di marcia, risolvendo l'emergenza creata con la frana che si era staccata dalla collina delle Grazie nelle prime ore della mattina del 23 dicembre 2019. "Come promesso - spiega l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone - sono stati conclusi i lavori per il ripristino del muro di contenimento. Si è trattato di un cantiere particolarmente complesso - aggiunge Giampedrone - avviato nel febbraio scorso, dopo la riapertura a senso unico alternato della strada del 6 gennaio 2020".

La viabilità era rimasta interrotta a causa di una frana dal 23 dicembre 2019 fino al 6 gennaio 2020, quando la strada era stata appunto riaperta a senso unico alternato. "Abbiamo lavorato costantemente insieme ad Anas per poter arrivare a questo risultato. - conclude Giampedrone - Oggi, finalmente, restituiamo ai cittadini di questa parte del Tigullio, e ai turisti, questa importante tratta viaria nella sua piena funzionalità". (ANSA).