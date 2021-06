Detenuto trovato morto in cella, nuovo sopralluogo

(ANSA) - GENOVA, 01 GIU - Nuovo sopralluogo oggi nella cella del carcere di Marassi, a Genova, dove è stato trovato morto Emanuele Polizzi. I nuovi accertamenti degli investigatori della squadra mobile sono legati all'esito dell'autopsia eseguita ieri dal medico legale Sara Lo Pinto. Il pubblico ministero Giuseppe Longo ha indagato per omicidio volontario i due compagni di cella. Un atto dovuto, come sottolineato dai legali dei due, per poter svolgere gli accertamenti. I due detenuti hanno dato l'allarme alle 9,30 del mattino, dicendo di non avere sentito nulla perché dormivano. Le ipotesi su quanto accaduto sono due: il suicidio o una aggressione poi dissimulata facendola passare per un gesto di autolesionismo. Quest'ultima ipotesi potrebbe essere stata scatenata per un debito di droga. Per questo nei prossimi giorni i due potrebbero essere sentiti per chiarire alcuni aspetti. Secondo il legale di Polizzi, però, l'uomo era depresso dopo la condanna a 10 anni per una rapina. (ANSA).