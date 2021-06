Aspi: Sansa, Benetton diano parte 3 miliardi a Liguria

"Signori Benetton, oggi per voi si presenta un'occasione. Non per cancellare quanto è accaduto, ma per tentare di alleviare una ferita (per questo non basta un'intervista sui giornali!): da Autostrade i Benetton negli anni hanno incassato almeno tre miliardi di dividendi. Oggi siete riusciti a salvare il valore della vostre azioni: se venderete incasserete quasi 3 miliardi. Fate un gesto concreto.

Destinate una parte di questo tesoro per risarcire la Liguria e i liguri che dalla gestione di Autostrade sono stati messi in ginocchio". Lo scrive in una nota il consigliere regionale ligure Ferruccio Sansa (lista Sansa), già candidato alla presidenza per il centrosinistra.

"Fatelo per rimediare almeno un poco a uno dei disastri più gravi dell'Italia moderna. Fatelo anche per voi. Dopo tutto quello che è successo, uscire di scena con le tasche gonfie di miliardi sarebbe un pessimo modo di chiudere una storia" conclude Sansa. (ANSA).