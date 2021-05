Mostre, videomapping e parate per ricordare Lele Luzzati

(ANSA) - GENOVA, 31 MAG - "Per Lele il rapporto con Genova era molto importante e forse, se fosse nato in un'altra città probabilmente avrebbe fatto un altro mestiere, magari il commerciante oppure il sarto per signora". Emanuele Conte, presidente Fondazione Luzzati Teatro della Tosse spiega così il rapporto che Lele Luzzati aveva con Genova che, nel centenario della sua nascita, ha messo a punto un ricco programma di eventi per rendere omaggio al grande artista, scomparso nel 2007.

A dare il via il 3 giugno, giorno del suo compleanno, l'inaugurazione di Casa Luzzati, lo spazio dedicato al maestro presso Palazzo Ducale, con la mostra Sipari Incantati. Atto I, percorso tra costumi, bozzetti e installazioni. Nel Palazzo della Borsa, dal 3 giugno al 3 luglio, sarà allestita la mostra immersiva Luzzati Experience, e in via Garibaldi ci sarà Genua Picta, un video mapping animato che, dal 3 giugno al 3 agosto, dalle 21.30 e alle 22.30, animerà le facciate. Tra le iniziative anche "Lele cammina, cammina", una grande parata dei personaggi che attraverseranno le vie di Genova e poi saranno a Nervi per dare il via al Nervi Music Ballet Festival 2021. Dal 20 luglio all'8 agosto, inoltre, nel parco di Villa Duchessa di Galliera a Voltri, andrà in scena Un Flauto Magico, il nuovo spettacolo estivo ispirato a una delle opere più amate da Luzzati. Iniziative che sono anche una grande occasione: "Per dipingere la ripartenza come solo lui sapeva fare - come ha spiegato l'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo - Luzzati, con il suo estro, i suoi tratti e i suoi colori, ci ha fatto sognare; per questo i suoi 100 anni sono un'esplosione di eventi che abbracciano tanti luoghi di Genova e della Liguria".

