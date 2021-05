Asl4,programmate riaperture ospedali Sestri Levante e Rapallo

(ANSA) - GENOVA, 31 MAG - Da oggi Asl4 procederà "alla progressiva ridefinizione delle attività di degenza ed ambulatoriali dell'ospedale di Sestri Levante". Oggi sarà trasferito il reparto buffer del 3° piano al 4° piano in area contigua al reparto Covid, ma con accesso e percorso separato.

Contestualmente - prosegue la nota - il reparto medicina del 3^ piano (20 posti letto) accoglierà pazienti Covid free ed avrà un indirizzo onco ematologico. A partire dal 7 giugno si procederà alla progressiva occupazione del reparto di Fisiatria Recupero Funzionale al 6° piano ed al completamento della ripresa delle attività ambulatoriali attive in epoca pre-covid, nonché alla progressiva riattivazione degli interventi di chirurgia di media/bassa complessità presso l'Ospedale di Rapallo. Resta inteso che la piena realizzazione del programma - conclude la nota - vedrà la conclusione definitiva al termine dell'emergenza pandemica edin caso di riaccensione della stessa si procederà ad attivare in 72 ore il programma predisposto da Alisa per Asl 4".

(ANSA).