2 giugno: Genova, in prefettura onorificenze a 27 cittadini

(ANSA) - GENOVA, 31 MAG - Sono complessivamente ventisette i cittadini che sono distinti negli anni per l'impegno costante, i meriti lavorativi acquisiti e la dedizione verso iniziative sociali e umanitarie che il 2 giugno saranno premiati durante la celebrazione del 75esimo anniversario della Festa della Repubblica a Palazzo Doria Spinola. La cerimonia, che si svolgerà nel rispetto delle normative anti COVID-19, inizierà a partire dalle 10.30 con l'alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il prefetto Renato Franceschelli procederà poi alla consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana. Tra i riconoscimenti operatori di professioni sanitarie, forze di polizia, del soccorso pubblico e del volontariato "che - si legge nella nota della prefettura - hanno assicurato il loro prezioso impegno per far fronte alle criticità legate al contesto emergenziale epidemiologico". Il Prefetto, inoltre, procederà anche alla consegna delle medaglie d'onore per i cittadini deportati e internati nei lager nazisti. (ANSA).