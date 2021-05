Tennis: Parigi; Giannessi ko al 5/o set, passa Nishikori

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Si ferma a un passo dall'impresa l'esordio di Alessandro Giannessi al Roland Garros. Oggi 31enne, lo spezzino ha costretto il quasi coetaneo ma ben più esperto Kei Nishikori ad una maratona di cinque set, che il nipponico ha fatto sua per 6-4, 6-7, 6-3, 4-6, 6-4 dopo oltre quattro ore di gioco.

Giannessi, n.159 al mondo, aveva già superato tre turni di qualificazioni per esordire nel tabellone principale di Parigi, la terza in uno Slam. Nishikori, ora n.49 del ranking, è invece all'undicesima presenza al Roland Garros dove ha raggiunto i quarti in tre occasioni (ANSA).