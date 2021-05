Covid: 41 nuovi casi, 4 morti e cresce numero ricoverati

(ANSA) - GENOVA, 30 MAG - Per la prima volta dopo giorni e giorni in cui il numero degli ospedalizzati continuava a scendere, questa tendenza ha subito uno stop. I malati per covid negli ospedali sono tornati a crescere, anche se in modo minimo.

I ricoverati sono 152, due in più rispetto a ieri. Tra questi malati 31 sono in terapia intensiva (erano 33). I morti sono 4: avevano tra i 74 e i 97 anni. Da inizio pandemia i decessi sono 4322.

Continua a calare il numero dei positivi: sono 2728, 60 meno di ieri (102718 i contagiati da quando il virus ha cominciato a circolare). I nuovi casi sono 41 a fronte di 3746 tamponi (2280 molecolari e 1466 antigenici rapidi). Il tasso di positivà torna a crescere e si attesta a 1,09% (era 0,58%), mentre a livello nazionale è di 1,8%. I nuovi casi sono stati riscontrati 22 nell'area di Genova, 8 nell'Imperiese, 5 nel Savonese, 4 nello Spezzino e 2 nel Tigullio. In provincia di Genova ci sono1529 positivi, 383 nello Spezzino, 378 nel Savonese, 272 nell'Imperiese, mentre 65 non sono residenti in regione e 101 sono in attesa di verifiche. I guariti sono 97 (95668 da inizio pandemia).

In isolamento domiciliare ci sono 1024 persone, 40 meno di ieri, in sorveglianza attiva ce ne sono 1470, erano 1516.

I vaccini consegnati sono 974550, quelli somministrati 941094, il 97%. Nelle ultime 24 ore ne sono stati inoculati solo 3479. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 322378 (ANSA).