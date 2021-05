Vigili del fuoco salvano cane caduto in un pozzo

I vigili del fuoco di Genova e Chiavari hanno salvato un cane che era finito in un pozzo di nove metri rimanendo incolume ma senza la possibilità di uscire.

Il padrone stava passeggiando con l'animale, di nome Otta, nei pressi delle miniere abbandonate di Molinetto, quando il cane, per inseguire un animale, si è infilato nel tunnel cadendo poi in un pozzo di circa 9 metri. I vigili del fuoco, raggiunta Nè con la squadra di Chiavari e da Genova con il carro Speleo, Alpino Fluviale SAF, hanno allestito una complessa manovra di calata e recupero per raggiungere Otta. Fortunatamente l'animale era incolume ma spaventato. Dopo circa 2 ore di lavoro i Vigili del fuoco sono riusciti a recuperarla e consegnarla alle cure del padrone.