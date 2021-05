Sanità: Profiti guiderà ripartenza post covid in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 29 MAG - Sarà l'ex presidente della Fondazione Bambino Gesù Giuseppe Profiti a "guidare la ripartenza della sanità ligure post covid e la programmazione di lungo periodo dell'edilizia sanitaria in Regione". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti al termine della prima riunione della struttura di missione a supporto del sistema sanitario regionale per il prossimo triennio, di cui Profiti sarà coordinatore.

"Entro metà giugno la sanità ligure uscirà dal commissariamento: - spiega Toti - Alisa avrà una nuova governance, un direttore generale e sarà affiancata da una struttura di missione, un organismo nuovo di coordinamento del mondo sanitario regionale, che metterà insieme una serie di dipartimenti. La struttura di missione diventerà la vera cabina di regia della sanità ligure con tre obiettivi: - continua Toti - la ripartenza post covid abbattendo le liste d'attesa, la revisione del piano socio sanitario, che porteremo in Consiglio regionale prima della pausa estiva e la programmazione di lungo periodo dell'edilizia sanitaria regionale e tutto quanto riguarda il Recovery Plan". (ANSA).