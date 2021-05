Ciclista cade su alture Genova, soccorso con elicottero

(ANSA) - GENOVA, 29 MAG - Brutta caduta per un biker, classe '55, stamattina sul sentieri "Forte Ratti", zona Quezzi, a Genova. L'uomo era in compagnia di un amico quando ha perso il controllo della mountain bike ed è ruzzolato per alcuni metri, procurandosi un trauma facciale. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino Liguria che, assieme ai volontari di una pubblica assistenza locale, ha provveduto a prestare le prime cure al biker. E' stato poi Drago, l'elicottero dei Vigili del Fuoco, a verricellare l'uomo, dopo che era stato imbarellato, e trasportarlo al San Martino per ulteriori controlli e cure.

