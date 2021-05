Al via cantiere per messa in sicurezza del Magra a Ameglia

È stato avviato oggi il cantiere del secondo stralcio funzionale dei lavori di messa in sicurezza idraulica del tratto focivo del fiume Magra, nella frazione di Bocca di Magra ad Ameglia (La Spezia). Si tratta delle aree comprese dal torrente Isolone fino alla foce in sponda sinistra e dal torrente Canal Grande fino alla foce in sponda destra, nella frazione di Bocca di Magra ad Ameglia spiega in una nota la regione Liguria. Il costo totale dell'intervento, interamente finanziato da Regione Liguria, è pari a circa 4.450.000 euro. La durata prevista dei lavori è di 730 giorni, comprese le sospensioni estive. I lavori sono iniziati alla presenza dell'assessore regionale alla Difesa del Suolo e Protezione Civile Giacomo Giampedrone.

"Con la giornata di oggi compiamo un nuovo e concreto passo verso la messa in sicurezza della foce del fiume Magra, un obiettivo che Regione Liguria ha sempre messo ai primi posti nelle sue linee di mandato - afferma Giampedrone - per troppo tempo i residenti di Ameglia, Bocca di Magra e Fiumaretta hanno dovuto subire le piene del fiume, adesso possiamo affermare che, nonostante il complesso lavoro di progettazione, ci stiamo davvero avvicinando a questo importantissimo traguardo. Senza sicurezza non può esserci futuro, un principio semplice ma che ci ha mosso ormai dal primo momento della scorsa legislatura".

A seguito della convenzione stipulata con Regione Liguria, A.I.Po - Agenzia Interregionale per il fiume Po, ha effettuato la gara d'appalto nella quale è risultata aggiudicataria dei lavori l'Associazione Temporanea di Imprese costituita tra il Consorzio Poliedro e l'impresa Flumar S.r.l., con sede in Parma, per l'importo di euro 3.440.312.

I lavori sono già stati parzialmente consegnati alcuni giorni fa, allo scopo di realizzare prima del periodo estivo le opere necessarie alla messa in sicurezza del percorso pedonale, recentemente interessato da fenomeni di cedimento e dissesto. Il cantiere, messo ora in sicurezza in vista della stagione estiva, come da contratto riprenderà a pieno ritmo i lavori dal mese di settembre.