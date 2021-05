Sanremo: Coletta, sull'evento estivo si decide a giugno

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "La proposta di un un 'Sanremo estate' nacque durante i giorni di Sanremo proprio da Amadeus.

Ne abbiamo parlato e ne stiamo parlando, ma non c'è una risposta chiara. Inoltre, sapete che adesso siamo in fase aziendale di cambiamento, con l'arrivo di un nuovo vertice. Ci vuole tempo. Giugno sarà importante sia per Sanremo 2022, sia per una eventuale serata estiva." Lo ha detto il direttore di Rai1 Stefano Coletta rispondendo alle domande dei cronisti nel corso della conferenza stampa web di Notte Azzurra, la serata, presenta da Amadeus, prevista il 1 giugno in prima serata per sostenere e presentare la Nazionale Italiana di calcio che si appresta a partecipare agli Europei 2021.

Tra ricordi, canzoni e sorprese, la serata evento, organizzata da Figc e Rai e condotta da Amadeus, ospiterà il commissario tecnico Roberto Mancini, tutti i calciatori convocati per il torneo continentale e gli eroi di tante partite come Gianluca Vialli e Daniele De Rossi, oggi colonne dello staff azzurro. Con loro anche campioni della canzone e della comicità, come Paolo Bonolis, Clementino, Frank Matano, gli Autogol, Biagio Izzo, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Arisa e Cristiana Capotondi. (ANSA).