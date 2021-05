Sanremo: a rischio evento Rai, sindaco 'era impegno Amadeus'

(ANSA) - SANREMO, 28 MAG - "Amadeus aveva preso un impegno, mi auguro che questa manifestazione non salti e comunque avremo un ulteriore incontro la prossima settimana". Lo ha detto il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, a proposito del cosiddetto 'evento riparatore' della Rai per la città di Sanremo, da tenersi in estate, che era stato prospettato da Amadeus per compensare le perdite economiche subite dalla città per un Festival svolto in lockdown. L'evento doveva portare in città artisti e pubblico per alcuni giorni in modo da dare fiato all'economia di alberghi, ristoratori, baristi, commercianti che erano rimasti penalizzati a marzo per le norme anti Covid.

"Abbiamo già scritto alla Rai - ha aggiunto Biancheri -: è previsto un ulteriore incontro e ci auguriamo che possa esserci un chiarimento. La trasmissione deve avvenire con la collaborazione della Rai, ora attendiamo riscontri più precisi".

In città c'è preoccupazione perché non ci sono segnali positivi che facciano pensare che l'evento si concretizzi, soprattutto dopo la decisione di Amadeus di non condurre una terza edizione del Festival. (ANSA).