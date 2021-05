Rapallo, a luglio inaugurazione per la 'Piscina Naturale'

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Via libera da parte della Giunta comunale via libero all'atto di indirizzo per la Piscina naturale di Rapallo. Ora si potrà procedere all'iter di progettazione della corsia protetta per il nuoto libero dilettantistico in mare aperto, riservato alla balneazione in sicurezza, snorkeling e sea watching, che verrà realizzata nello specchio acqueo antistante la città, con partenza dalla Spiaggia del Castello dei sogni per una lunghezza di 200 metri circa in direzione Zoagli. "L'intento dell'amministrazione è quello di creare un 'luogo marino', all'interno della quale si possano realizzare esperienze di vario genere che accontentino diversi gusti e fasce d'età" ha detto l'assessore al turismo Elisabetta Lai. L'inaugurazione della piscina naturale è prevista dopo le Feste di luglio, occasione nella quale verranno illustrate le iniziative correlate grazie anche alla collaborazione di alcuni sponsor. "Questo è solo il primo passo verso un nuovo concetto di turismo, promozione e comunicazione turistica che appartiene ad una visione a 360 gradi della Città a cui stiamo lavorando" ha sottolineato il sindaco Carlo Bagnasco preannunciando che a breve verrà svelata la nuova strategia di marketing e promozione territoriale insieme al calendario dell'estate di Rapallo.

