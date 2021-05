Nei manifesti storici il turismo a Sanremo dalla fine '800

(ANSA) - SANREMO, 28 MAG - Le origini, i fiori, l'ospitalità, il Casinò, il territorio, gli sport, la musica, la promozione, le celebrità e la moda, in decine di manifesti e fotografie che ripercorrono le tappe fondamentali della storia del turismo a Sanremo. E' la mostra allestita nei locali del Forte di Santa Tecla, visitabile da domani al 31 agosto. Il percorso espositivo, che è suddiviso in dodici sezioni, propone un viaggio alla riscoperta della storia di Sanremo, che a fine '800 si afferma come una delle mete più ambite dai turisti europei.

La mostra espone, tra l'altro, una raccolta di manifesti originali provenienti dalla Collezione Nazionale Museo Salce, Direzione regionale Musei Veneto e fotografie provenienti dagli archivi Moreschi e di Laura Guglielmi. "L'idea di raccontare la nascita e gli sviluppi del turismo a Sanremo attraverso immagini, manifesti e documenti è nata durante il lockdown sui canali social del Forte di Santa Tecla - spiega il direttore di Santa Tecla e curatore, Alberto Parodi - e si concretizza con una suggestiva mostra". "Dopo un anno particolarmente difficile, oggi ripartiamo da Santa Tecla - ha affermato il sindaco della città dei Fiori, Alberto Biancheri -.

Si riparte dalla storia di Sanremo e dal turismo, con l'auspicio che questa mostra sia beneaugurante per una bellissima estate per tutti e soprattutto per quelle attività, come gli alberghi, che hanno bisogno di ripartire". (ANSA).