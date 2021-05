Fiamme nella notte a Pra', distrutte tre auto

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - Un incendio è divampato la scorsa notte in via 2 Dicembre, a Pra'. Il rogo, con ogni probabilità di origini dolose, è partito da alcuni rifiuti e ha poi coinvolto tre auto. Le fiamme hanno anche interessato il porticato di un edificio danneggiando le tubazioni di carico e l'impianto elettrico. Sul posto sono intervenute die squadre dei vigili del fuoco e le forze dell'ordine per ricostruire quanto successo. (ANSA).