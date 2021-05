Esplode conduttura idrica a Imperia, in molti senz'acqua

Numerosi imperiesi si sono svegliati, stamani, senz'acqua a causa dell'esplosione di una conduttura dell'acquedotto, in fondo a via Cascione, a Imperia, all'incrocio con via Aurelia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con gli operai di Rivieracqua il gestore unico del ciclo integrato delle acque. A causa del guasto si è verificato un geyser che ha raggiunto diversi metri di altezza.

Il problema dei guasti alle condutture idriche è uno dei punti dolenti soprattutto nella parte a levante della provincia, Imperia e Golfo Dianese.

"Il danno riguarda una conduttura interna vecchia di 70 anni. Si sta lavorando per ripararla nel tempo più breve, nel frattempo è in arrivo un'autobotte per le urgenze nella parte bassa di Via Cascione". Così il sindaco di Imperia Claudio Scajola sulla rottura della condotta idrica, avvenuta verso le 4. Il sindaco è andato sul posto. "Sto seguendo da questa mattina all'alba il caso. Confidiamo entro stasera di ripristinare la distribuzione dell'acqua. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando alla riparazione della condotta".