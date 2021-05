Covid: calano positivi e ospedalizzati, solo un morto

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - Cala il numero dei positivi al covid in Liguria, diminuiscono le persone ricoverate e il virus ha fatto solo un morto. E' il quadro che emerge dai numeri dell'ennesima giornata di lotta al coronavirus. I positivi in Liguria sono 2862, 47 in meno rispetto a ieri (da inizio pandemia i contagiati sono 102595). I nuovi casi sono 67, emersi da 5753 tamponi (3335 molecolari, 2418 antigenici). Il tasso di positività torno sopra l'1%, a 1,16% (era a 0,86), mentre a livello nazionale è 1,5%. I nuovi contagi sono stati riscontrati 40 nell'area di Genova, 13 nell'Imperiese, 6 nel Tigullio, 4 nel Savonese e nello Spezzino.

Continuano a svuotarsi i letti covid negli ospedali. I ricoverati sono 163, 15 in meno rispetto a ieri. Tra questi malati 37 sono in terapia intensiva (erano 36). Registrato solo un morto, un uomo di 89 all'ospedale di Sanremo. I decessi da quando il virus ha cominciato a circolare sono 4317. Continua anche a calare il numero delle persone in isolamento domiciliare: sono 1106, 26 meno di ieri, e cala anche quello dei soggetti in sorveglianza attiva: sono1649, erano 1748.

I vaccini consegnati sono 974550, quelli somministrati 927495, il 95%. Nelle ultime 24 ore ne sono stati inoculati 15 782 e sono 316 mila le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale (ANSA).