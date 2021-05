Aspi: Pd Liguria, irrispettosi aumenti retribuzioni

"Non penso sia accettabile che in una situazione simile i manager di Autostrade possano scegliere di premiarsi con un aumento di stipendio. Mi sembra una scelta irrispettosa e irriguardosa rispetto alla situazione attuale e in particolare a quella della Liguria che da anni fa i conti quotidianamente con disagi mai risolti e tragedie le cui ferite non guariranno mai". Lo afferma il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Luca Garibaldi commentando la notizia riguardante l'aumento delle retribuzioni dell'ad Tomasi.

Oggi Atlantia ha spiegato agli azionisti che "anche a seguito dell'intenzione manifestata dal Consorzio Cdp di trattenere alcune risorse chiave, il consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia ha deliberato - previo parere favorevole del suo Comitato Risorse Umane - alcune modifiche alla politica retributiva dell'Ing. Tomasi e di alcuni key manager. Tali modifiche sono state preventivamente concordate con i rappresentanti del Consorzio e sono coerenti con la prassi di mercato per società comparabili e con transazioni di questo genere". La risposta della società è in merito al fatto che la retribuzione fissa dell'a.d. Roberto Tomasi passa da 635.000 a 750.000 euro l'anno, circa il 18% in più.