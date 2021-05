Samp: i social evitano la fuga degli sponsor

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - Numeri "social" in netta crescita per la Sampdoria che nonostante un intero campionato senza pubblico è riuscita a salvare la stagione degli sponsor. Come spiega Marco Caroli, responsabile marketing del club di Massimo Ferrero infatti "nonostante il peso in negativo delle biglietterie chiuse allo stesso tempo dal lato delle sponsorizzazioni non c'è stato un crollo perché siamo riusciti a ovviare con determinate compensazioni".

Marketing e comunicazione infatti hanno lavorato di pari passo per sopperire proprio all'assenza dei tifosi. "Non è stato facile - ha spiegato - perché il 'prodotto' calcio è meraviglioso con il pubblico ma grazie al supporto dell'area comunicazione siamo riusciti a limitare i danni mantenendo vivo il rapporto con i tifosi attraverso i digital media e i numeri in termini di visibilità sono stati eccezionali. Di questo siamo soddisfatti". Per la Sampdoria ora arriva però il compito più difficile: riportare i tifosi allo stadio. "Vogliamo aprire queste benedette porte - ha sottolineato Caroli - e stiamo studiando già quelle che potrebbero essere le ipotesi di protocolli perché non ci sono ancora delle certezze. Ma vogliamo far rinnamorare i nostri tifosi per farli tornare. Venire allo stadio è la cosa più bella e spingeremo proprio sul concetto che la Sampdoria è più bella dal vivo". (ANSA).