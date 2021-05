Migrante suicida dopo aggressione, a Ventimiglia flash mob

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 27 MAG - "Si è spento all'età di 22 anni Moussa Balde, massacrato da tre individui a sprangate, dimenticato dalle istituzioni. Ne danno il triste annuncio tutte le persone che riescono ancora a indignarsi e che non sono disposte ad accettare la violenza e l'ingiustizia subite da Moussa". Questo il testo di un annuncio funebre, che verso le 18 è stato affisso alla parete del supermercato Carrefour a Ventimiglia, dove il 9 maggio scorso è stato preso a sprangate per il tentato furto di un telefonino il richiedente asilo di 22 anni, Moussa Balde, suicidatosi domenica scorsa nel Cpr di Torino. Un flash mob a cui hanno preso parte una cinquantina di persone che, come scritto su uno slogan affisso alla stessa parete: chiedono "verità e giustizia". Diverse anche le poesie e i messaggi di cordoglio affissi al muro. A parlare per conto del gruppo di manifestanti è l'avvocato Ersilia Ferrante, incaricato dall'associazione Scuola di Pace di seguire la vicenda: "Abbiamo scelto questo luogo, perché qui c'è stata l'aggressione ed ha avuto inizio questa brutta storia, che si divide in due parti: la prima a Ventimiglia con l'aggressione, la seconda al Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr, ndr) di Torino, dove Moussa si è suicidato nelle prime ore di domenica scorsa". "Dal punto di vista giuridico, trovare un nesso di causalità è quasi impossibile, ma è conseguenza di quanto accaduto qui", dice Ferrante. Balde era già stato espulso nel gennaio scorso e in seguito all'aggressione è stato portato al Cpr. "E' una storia assurda - prosegue -. Girano filmati del 2019 di Moussa, che sembra essere un extracomunitario modello, che ha imparato l'italiano e preso il diploma di terza media. Poi è successo qualcosa", "ha deciso di uscire dal sistema di protezione" e "alla fine è diventato un clochard". "Si dice che l'aggressione non sia stata per motivi razziali, ma per le modalità con cui è stata commessa, lascia perplessità. Mi auguro come cittadina italiana e come legale, che questa storia venga approfondita".

(ANSA).