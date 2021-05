Lega contro Bizzarri per frasi sulla droga, incompatibile con Palazzo Ducale

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - La Lega mette in discussione il presidente della Fondazione per la Cultura di Palazzo Ducale di Genova Luca Bizzarri dopo le sua presa di posizione circa l'inutilità del test antidroga effettuato dal cantante dei Maneskin, Damiano David, per spegnere le polemiche nate dopo la vittoria dell'Eurovision. "Non ho ben capito perché un cantante debba fare un test antidroga dopo aver vinto un festival - aveva commentato Bizzarri - Anche perché così Paganini non ne avrebbe mai vinto uno".

"L'ennesimo commento sui social network di Bizzarri sull'uso di droghe non lascia spazio a equivoci - ha detto il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Stefano Mai - La Lega oggi ha depositato un'interrogazione in Regione Liguria per chiedere al governatore Giovanni Toti come intenda affrontare le irresponsabili dichiarazioni del presidente della Fondazione Palazzo Ducale e quali azioni intenda perseguire sulla compatibilità fra il ruolo istituzionale e le reiterate dichiarazioni pubbliche sul consumo di sostanze stupefacenti, che appaiono in grave contrasto con le finalità dell'ente che Bizzarri presiede". (ANSA).