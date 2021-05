Il Festival della Parola di Chiavari a CityLife

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - In occasione delle celebrazioni nazionali dedicate ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, a CityLife si inaugurata la mostra "L''amor che move il sole e l''altre stelle". L'iniziativa collocherà CityLife al centro del calendario milanese dedicato "all'anno dantesco" e trasformerà il parco in un teatro d'arte contemporanea a cielo aperto.

Undici le opere esposte. Nove opere sono realizzate da Michelangelo Pistoletto, Roberto Cacciapaglia, il grande fotografo da poco scomparso Giovanni Gastel, Michela Lucenti, Alice Padovani, Alice Ronchi, Marco Nereo Rotelli, Patrick Tuttofuoco, Velasco Vitali. Tutti gli artisti hanno elaborato in chiave creativa l'ultima terzina del Paradiso di Dante, lavorando sui temi dell'amore, del movimento, della fede e del desiderio, dando vita ad un'esposizione multidisciplinare.

Il festival della Parola di Chiavari partecipa a questa iniziativa presentando l'artista Alice Padovani: la sua opera è costituita da gabbie di ferro zincato con occhi sospesi. "Il comune di Chiavari partecipa con grande piacere ad un evento d'importanza nazionale come questo, un modo per promuovere la città dei Portici e rafforzare il legame che da sempre ci lega a Milano, un ponte tra la grande Città e la Riviera Ligure" (ANSA).