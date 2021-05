Fuga di gas a Santa Margherita, cinque famiglie sfollate

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 27 MAG - Cinque famiglie sfollate a Santa Margherita Ligure per una importante fuga di gas. È successo ieri sera in via Privata Bozzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per individuare l'origine della perdita. Il Comune ha provveduto alla sistemazione delle famiglie durante le operazioni. (ANSA).