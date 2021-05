Covid: continua il calo degli ospedalizzati in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - Continua a calare il numero degli ospedalizzati per covid in Liguria: sono 178, 18 in meno rispetto a ieri. Sono 36 i malati in terapia intensiva. I nuovi contagiati sono 49 a fronte di 5694 tamponi (3056 molecolari e 2638 antigenici). Il numero di positivi è 2909, 37 in meno rispetto al giorno precedente (102528 da inizio pandemia. I nuovi casi sono stati accertati 24 nell'area di Genova, 14 nel Savonese, 7 nello Spezzino, 3 nell'Imperiese e 1 nel Tigullio. I morti sono due: avevano 65 e 77 anni. Dall'iizio della circolazione del virus i decessi sono 4316. I guariti sono 84.

In isolamento domiciliare ci sono 1132 perosne, 73 meno di ieri e in sorveglianza attiva c e ne sono 1748 erano 1896.

I vaccini consegnati sono 974.550, quelli somministrati 911171, il 93%. Nelle ultime 24 ore sono stati inoculati 16085 vaccini ed hanno concluso il ciclo vaccinale in 312428 (ANSA).