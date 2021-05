Coraggio Italia:Toti, nuovo tempio di idee nel centrodestra

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - "Ieri si è concretizzato questo progetto. Siamo il quinto o il sesto gruppo della Repubblica italiana con oltre 24 deputati e 7 senatori, che spero arrivino presto a 10. Speriamo di fare subito un' altra conferenza. È un progetto che nasce fuori da Parlamento, nel Paese, all'interno del centrodestra, per guardare al futuro. I parlamentari arrivano da tante storie diverse e questo vuol dire che questa può essere la casa di tante persone con diverse sensibilità. La nostra ancora è il pensiero popolare, liberale e riformista. Ci mettiamo a disposizione di un centrodestra che trovavamo un po' asfittico. Questo è il tempio delle idee. Lanciamo il marchio il prima possibile!". Così il governatore della Liguria Giovanni Toti e leader di Cambiamo durante la conferenza stampa di presentazione di Coraggio Italia.

"Grazie a Berlusconi, è stato un coraggioso, ma ora dobbiamo andare avanti, è un altro tempo".

Luigi Brugnaro sindaco di Venezia, tra i fondatori di Coraggio Italia, dice: "Non siamo contro nessuno, ringraziamo ma dobbiamo guardare al futuro, servono i giovani". Brugnaro ha augurato "ogni bene a FI e agli altri partiti del centrodestra. Noi siamo intenzionati a recuperare gli elettori già andati via".

"Se domani mattina Forza Italia ha voglia di sedersi a discutere è benvenuta. Io avevo proposto un partito unico di centrodestra....ma qualcuno la finisca di mettere blocchi o veti per interessi personali ad centrodestra che si vuole riformare.

Io sono contro solo chi non vuole aprire centrodestra". Così Giovanni Toti alla conferenza stampa di Coraggio Italia. Luigi Brugnaro gli fa eco: "Saremo con Berlusconi se vorrà fare battaglie istituzionali. Siamo qui per allargare perimetro di sostegno, non ridurlo".

Alla Camera è già nato il gruppo, capogruppo è Marco Marin.

(ANSA).