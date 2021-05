Ciclista cade da sentiero per 10 metri, è grave

(ANSA) - MOLASSANA, 27 MAG - Grave incidente per un ciclista questa mattina, caduto da un sentiero sopra Molassana. L'uomo è caduto per 10 metri ed è stato recuperato dal soccorso alpino e da i vigili del fuoco con l'elicottero. Il ciclista ha perso conoscenza ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. (ANSA).