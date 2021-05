Carige: giudice, dare ai Malcalza testo transazione Apollo

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - La spuntano i Malacalza sull'accordo transattivo tra Carige e Apollo: dopo aver chiesto a più riprese di conoscerlo, possono ricevere copia del 'settlement agreement' tra la banca e il fondo americano per chiudere le controversie sulla cessione delle compagnie assicurative. Lo ha stabilito, secondo quanto ha verificato l'ANSA, il giudice di Genova Daniele Bianchi nell'udienza del 28 aprile sulla causa con cui Malacalza Investimenti ha impugnato la delibera dell'assemblea dei soci Carige del 29 maggio 2020 per la rinuncia delle azioni di responsabilità nei confronti degli ex amministratori Cesare Castelbarco e Pietro Montani. "Ritenendone la rilevanza ordina a Banca Carige l'esibizione in giudizio entro il 30/6/21 del settlement agreement e degli allegati dello stesso", ha stabilito il giudice. Il testo, a quanto risulta, è già stato depositato da Carige in tribunale la scorsa settimana.

Secondo le notizie già trapelate in autunno Malacalza Investimenti nell'impugnazione della delibera aveva sostenuto che l'accordo transattivo fra Carige e Apollo non sarebbe valido perché non sottoposto all'assemblea e questo inficia anche la rinuncia all'azione di responsabilità. Intanto, per stare sugli atti che i Malacalza potranno ricevere, nella controversia con Bce su Carige (non la recente maxi richiesta danni ma l'impugnativa del commissariamento), hanno ottenuto dal giudice della corte di giustizia Ue, che la Banca Centrale produca nella versione riservata la decisione del consiglio direttivo che ha sottoposto la banca al commissariamento, con le tre successive proroghe.

L'accordo tra Carige e Apollo è un tema molto 'sentito' dai vecchi piccoli e grandi azionisti della banca. Nel libro 'I predatori della banca perduta' del socio Franco Corti (con Enrico Cirone, ed. Officina di Hank) la parola Apollo appare 31 volte, 19 Amissima . "Le compagnie di assicurazioni valevano un miliardo e 200milioni di euro, le hanno svendute a 300 milioni", ha sostenuto l'ex padre padrone di Carige Giovanni Berneschi nell'intervista al Secolo XIX mercoledì.

Nell'ultimo bilancio Carige la controversia si riassume con molte informazioni: Nel 2015 la banca cede le compagnie assicurative prevedendo anche indennizzi e penali legati all'andamento sia delle riserve e sia dell'accordo di distribuzione al 2024 siglato contestualmente. L'anno dopo Carige porta in giudizio l'ex presidente Cesare Castelbarco Albani e l'ex A.d Piero Montani e l'acquirente chiedendo 622 milioni di danni. Richiesta respinta in giudizio nel 2018; Carige impugna in Appello. Nel 2016 Carige avvia un arbitrato sull'accordo di distribuzione, perde e impugna quindi il lodo in Appello. Da parte sua Amissima (la controllata Apollo che ha le compagnie ex Carige) impugna in tribunale a Genova la delibera sull'azione di responsabilità. Nel 2019 il tribunale dà ragione a Carige. A quel punto la banca è commissariata e si arriva al settlement agreement. Viene compensato il credito vantato da Amissima rispetto all'andamento delle riserve delle compagnie da una parte, con il rimborso del finanziamento avuto da Carige nell'acquisto per circa 97 milioni dall'altra. Le parti si impegnano a definire tutti i contenziosi salvo l'Appello a Genova, subordinato alla cessazione del commissariamento e all'autorizzazione dell'assemblea. Nel complesso la transazione costa a Carige 42,1 milioni (più 2,2 milioni di spese legali), oltre al completo utilizzo delle somme già accantonate per 83,5 milioni. A novembre le parti sottoscrivono un nuovo accordo distributivo al 2028.

Nella relazione riservata dei commissari per la vigilanza del maggio 2020 emergono altre date: I commissari firmano l'accordo con Apollo ad aprile 2019 (ci si chiede perché quando in quel momento c'è ancora Blackrock in campo per l'acquisto, si chiamerà fuori a maggio). A ottobre Amissima e la banca sottoscrivono l'atto dell'intervenuta compensazione (quella dei 97 milioni). Il settlment agreement è del 22 novembre: prima si fa la compensazione e poi l'accordo transattivo. Quel giorno, scrivono i commissari, Carige ha versato "alle controparti... un importo complessivo pari a circa 26,2 milioni". Considerando le spese legali è proprio l'importo anticipato da un articolo del Sole 24 Ore a giugno 2019 che dava per fatta l'intesa, particolari inclusi.

Il via libera in assemblea al riassetto Carige targato Fitd-Ccb è del 20 settembre 2019: nella relazione dei commissari per l'assemblea c'era un cenno a "accordi commerciali, anche di natura transattiva". Consob chiede chiarimenti. I commissari spiegano di più ai soci su un accordo Amissima nno ancora sottoscritto, senza fornire altre cifre, salvo 23,6 milioni di un fondo rischi a presidio di potenziali penali sulla distribuzione delle polizze. La prossima udienza della causa Malacalza-Carige sulla delibera dell'assemblea del 2020 sarà a ottobre. Carige da una parte e Castelbarco e Montani dall'altra, intanto, non hanno ancora transato in scia alla delibera dell'assemblea di un anno fa.