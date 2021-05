Capriolo a nuoto su isola nello Spezzino,riportato nel bosco

(ANSA) - LA SPEZIA, 27 MAG - Era arrivato sull'isola a nuoto, e sin da subito non era passato inosservato, essendo l'unico su quel lembo di terra e roccia situato poco distante dall'Isola Palmaria. Protagonista della vicenda, un capriolo, che da alcuni giorni si trovava sull'isola del Tino, nello Spezzino. Oggi, l'animale è stato catturato con l'ausilio di alcune reti dal personale del nucleo guardie venatorie di Regione Liguria, e successivamente rilasciato nel suo habitat naturale, nei boschi della cintura collinare della Spezia. Per garantire il trasferimento dell'animale in sicurezza dall'isola alla terra ferma, è stato utilizzato anche un natante della Capitaneria di Porto. (ANSA).