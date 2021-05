Mottarone: Rapallo senza direttore,verifica funivia con vice

"Per quanto ci riguarda e per quanto previsto dal ministero, il cavo trainante della nostra funivia è perfetto". Eugenio Brasey è il consigliere comunale di Rapallo che si occupa delle manutenzioni periodiche della funivia di Rapallo, unico impianto del genere in Liguria e il cui direttore d'esercizio è l'ingegner Perocchio, arrestato oggi nell'inchiesta sulla tragedia di Stresa. La funivia si alza a oltre 600 metri di altezza verso il santuario di N.S. di Montallegro.

"Ho sentito Perocchio alcune volte e ho sempre avuto sempre l'impressione di una persona affidabile e competente e io credo che riuscirà a dimostrare le sue doti" dice Brasey all'ANSA.

"Oggi è iniziato il terzo e ultimo step dei lavori programmati mesi fa al termine dei quali ci sarà l'ispezione ministeriale, dopodiché riapriremo l'impianto, tra circa una settimana. Questa fase la iniziamo con il vice direttore in mancanza del responsabile. Il nostro è un impianto perfettamente affidabile e sicuro. Anche il cavo trainante viene periodicamente sostituito e costantemente sottoposto a verifiche".

In una nota, il Comune di Rapallo ha voluto scrivere "un doveroso chiarimento. La funivia Rapallo-Montallegro è attualmente chiusa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da tempo programmati (con riferimento alla determina n. 312 del 15 aprile 2021) assolutamente non ricollegabili ai tragici eventi di Stresa ed alle connesse vicende legali. Si tratta della manutenzione quinquennale dell'impianto, che prevede una serie di revisioni e controlli specifici".

"La funivia è oggetto di manutenzione periodica e di attente verifiche, anche grazie al cospicuo finanziamento da parte comunale che consente di garantire i necessari e doverosi standard di sicurezza, tra i quali la presenza in cabina di un operatore. L'impianto rimarrà quindi fermo per qualche giorno per consentire la messa in atto degli interventi, già concordati con l'Ustif, Ufficio Speciale per i Trasporti ad impianti fissi competente per Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. L'11 giugno è prevista la verifica finale dei tecnici Ustif per la certificazione degli interventi".