Mottarone: funivia Rapallo;consigliere, mia figlia non ci va

Ieri una scolaresca con 24 bambini ha fatto l'ultimo viaggio sulla funivia Rapallo-Montallegro, dove è direttore di esercizio l'ingegnere Perocchio, finito in carcere per la tragedia del Mottarone. Oggi la funivia è ferma per una manutenzione programmata nei mesi scorsi e dovrebbe riaprire nei prossimi giorni, in vista del ponte del 2 giugno. Ma c'è chi è preoccupato dal fatto che il responsabile della sicurezza dell'impianto di Rapallo sia accusato per il crollo del Mottarone.

Il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi afferma che "a Rapallo, la tematica è sulla bocca di tutti. Come lo è il fatto che è da poco salita al Santuario una scolaresca di 24 bambini.

Mi vengono i brividi al pensiero di essere appesi al fato. Ma la sicurezza non deve essere una questione di destino. La sicurezza deve essere il risultato di attente valutazioni e, nel caso di infrastrutture, di ineccepibili manutenzioni. Come padre di una bambina che lunedì dovrebbe andare in gita con la scuola al Santuario, ne va da sé che quella funicolare mia figlia non la prenderà. L'accompagnerò io in macchina".

Risulta all'ANSA che anche altri genitori stiano pensando di portare i figli in auto invece che farli salire sulla funivia.

"Ora, al netto della necessità di chiarire se la funicolare di Montallegro potrà riaprire in totale sicurezza e chi farà le funzioni del direttore - dice il capogruppo M5S in una nota -, chiedo che l'amministrazione comunale, che ha competenza in materia, faccia chiarezza. In merito, la nostra consigliera Isabella De Benedetti interrogherà chi di dovere: la nostra funicolare è stata revisionata come si deve?".