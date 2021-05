Migranti su tir, A10 barriere anti parcheggio area servizio

(ANSA) - BORDIGHERA, 26 MAG - Barriere jersey sono sono state montate nell'area di servizio di Bordighera Nord, in direzione Francia, per impedire ai mezzi pesanti di parcheggiare. La decisione è stata presa da Autofiori, in accordo con le autorità di polizia, dopo i vari casi di migranti che si erano nascosti sui tir per raggiungere la Francia. "Già nel 2020, abbiamo disposto una serie di ordinanze, che sono state prorogate - spiega il direttore dell'Autofiori, ingegnere Claudio Fossati - ma per evitare che i provvedimenti venissero trasgrediti, siamo stati costretti a installare dei dissuasori". E' stata anche rifatta la recinzione, per evitare che i migranti entrassero abusivamente nell'area di servizio, dopo che erano state compiute varie effrazioni. I mezzi pesanti, dunque, possono fermarsi soltanto per il rifornimento, ma non per soste lunghe o per la notte. "Nei pannelli a messaggio variabile - conclude Fossati - è comunque specificato il divieto di sosta nell'area indicata". (ANSA).