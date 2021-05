Icon award di Riviera film festival a Aubrey Plaza

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - Va all'attrice statunitense Aubrey Plaza - comica cabarettista e produttrice, popolarissima sui social - l'Icon Award 2021, il premio che ogni anno il Riviera International Film Festival attribuisce a un personaggio del mondo del cinema a coronamento dei suoi successi in campo artistico. La cerimonia avverrà venerdì 28 maggio alle ore 11 in piazza Matteotti a Sestri Levante, in concomitanza con la conferenza stampa dei giurati che terrà a battesimo il gran finale del Festival 2021. Il nome di Aubrey Plaza si aggiunge a quello dei precedenti vincitori dell'Icon Award: lo sceneggiatore David Franzoni (2017), premio Oscar per "Il Gladiatore", e gli attori Matthew Modine (2018), Claire Forlani (2019) e Claudia Gerini (2020). Il Riviera International Film Festival chiuderà domenica 30 maggio quando alle ore 18 presso saranno proclamati i vincitori. (ANSA).