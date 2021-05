Ex colonia Olivetti a gruppo Bulgarella,sarà resort di lusso

Dalle 16 di oggi, in assenza di ulteriori proposte alternative nei termini previsti, è diventata irrevocabile l'offerta pervenuta dal Gruppo Bulgarella ad Arte Genova per la vendita della ex Colonia Olivetti a Marinella di Sarzana, dove verrà realizzato un resort di lusso. Il 12 maggio scorso il gruppo aveva presentato una proposta irrevocabile di acquisto per 2 milioni e 50mila euro, con il versamento di una cauzione per 205 mila euro. Trascorsi i 15 giorni previsti senza ulteriori proposte, la vendita potrà essere definitivamente conclusa al termine delle verifiche formali di rito. Lo annuncia Regione Liguria in una nota. La Colonia Olivetti comprende un immobile da 2.942 metri quadrati con un parco da 29mila metri quadrati.

"La giornata di oggi segna una svolta storica per l'ex Colonia Olivetti, dopo decenni di abbandono e incuria. È un'altra promessa mantenuta di questa Giunta - afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. - La vendita consente un grande intervento di riqualificazione urbana, recuperando un immobile di pregio, vincolato, con il suo parco e segue un lavoro di anni, concretizzato nei fatti con questo impegno di un privato. La realizzazione di un resort di lusso, come nelle intenzioni del gruppo acquirente - conclude - garantirà non solo alla Colonia di tornare all'antico splendore ma anche di potenziare l'offerta turistica di Sarzana e dell'intera provincia spezzina. Sarà un simbolo del cambiamento positivo impresso alla nostra regione negli ultimi anni".