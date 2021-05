Covid: scoperta relazione genetica con la malaria

Le varianti genetiche in grado di proteggere dalla malaria potrebbero fornire protezione anche per l'infezione da Sars-Cov-2. A scoprire la relazione genetica tra la malattia tropicale e il Covid è stato il team di Computational and Chemistry Biology dell'Istituto Italiano di Tecnologia e l'ospedale Molinette di Torino con l'Istituto Giannina Gaslini di Genova e il Policlinico di Palermo, che hanno pubblicato uno studio su Frontiers In Medicine in cui si ipotizza una correlazione inversa di alcune varianti in geni associati all'insorgenza della malaria con la diffusione del Covid-19. (ANSA).