Covid: incidenza in Liguria è a 33 casi su 100 mila abitanti

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - E' di 33 casi su 100 mila abitanti a settimana il tasso medio di incidenza del covid in Liguria.

nella Città metropolitana il tasso di incidenza è a 26, nella provincia di Imperia a 32, in quella di Savona a 29 e in, quella della Spezia a 46. Sono dati da zona bianca. (ANSA).