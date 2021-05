Cantieri, anniversario G8 e sicurezza agenda prefetto Genova

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - Il problema dei cantieri sulle autostrade è "già all'attenzione di questi uffici per capire se il modello che si sta provando è l'unico e il più efficace.

Nessuno di noi ha bacchette magiche ma dobbiamo avere uno spirito propositivo per raggiungere l'obbiettivo". E' già operativo Renato Franceschelli, nuovo prefetto di Genova che si è insediato nel Palazzo del Governo di piazza Lanfranco in questi giorni. Le priorità sono tante: autostrade, appunto, ma anche la sicurezza, "tema - ha detto Franceschelli - a 360 gradi" citando anche la sicurezza sul lavoro. "Dopo la vicenda terribile del Ponte Morandi su questo tema si è alzata l'asticella delle sensibilità e la sicurezza merita tutta l'attenzione possibile. Poi ciascuno risponde alla legge e alla propria coscienza ma il tema della sicurezza è così delicato che non ci si può giocare attorno".

Tanti i temi che attendono il nuovo prefetto, anche contingenti come il prossimo ventennale del G8 (19 luglio, ndr) con tutto ciò che riporta alla memoria della città e delle persone quei giorni terribili. ""Siamo consapevoli che quelli saranno giorni delicati - ha detto Franceschelli - Si è operata una frattura nella città che spero di contribuire a sanare. Mi riconosco due sole doti: la pazienza e la mediazione. Spero che quell'evento possa avere uno svolgimento tale da non creare traumi per nessuno: sarà un'occasione di confronto tra organizzatori, amministrazioni locali e chi ha il compito di concedere gli spazi". (ANSA).