Calcio: Italiano fa 15 km a piedi per voto salvezza Spezia

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - Lo aveva promesso a inizio stagione: "Se ci salviamo, faccio dalla Spezia a Porto Venere a piedi". E Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, è stato di parola: archiviato il primo storico campionato di Serie A con una salvezza ottenuta alla penultima giornata, il tecnico siciliano ha onorato la scommessa, accompagnato dal preparatore atletico Ivano Tito, da Lorenzo Ferretti e Gianluca Parenti, responsabili rispettivamente del marketing e della comunicazione, e dalle guide del Cai della Spezia.

Punto di partenza lo stadio Alberto Picco, poi Biassa, poi i sentieri verso Campiglia e, dopo una breve sosta al rifugio del Muzzerone, Portovenere. Quindici i chilometri percorsi al termine dei quali Italiano, accolto dagli applausi dei passanti, ha raccontato le tante emozioni: "Non è stato facile ma ce l'abbiamo fatta, mi aspettavo un percorso più agevole, ma nessuno di noi, così come è stato in campo, ha mai mollato.

Dispiace non aver vissuto questo momento bello con tutti i tifosi, ma per questioni legate al rispetto delle norme anti Covid-19 non si poteva. Quello che abbiamo fatto è stato fantastico, straordinario e indimenticabile" ha detto il tecnico rivelazione della Serie A appetito da diverse squadre, Sassuolo e Verona su tutte.

Decisivo il prossimo incontro con la società. Sorte diversa invece per Mauro Meluso: il direttore generale dell'area tecnica oggi ha risolto consensualmente il proprio contratto con la società ligure, ora alla ricerca di un ds. Tra i nomi che circolano da giorni quello di Carlo Osti della Sampdoria. Un addio, quello tra lo Spezia e Meluso, che arriva proprio nei giorni in cui la società sta trattando alcuni rinnovi contrattuali, tra cui quello di Matteo Ricci, perno del centrocampo di mister Italiano, in scadenza il prossimo 30 giugno. (ANSA).