Vaccini: Toti, ripeteremo apertura a AZ su base volontaria

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - "Penso che la settimana prossima ripeteremo l'esperimento esattamente come questa settimana e lo faremo per tutte le settimane a venire, dosi di vaccino permettendo. 22mila dosi avevamo, 22 mila abbiamo prenotato. Al momento su questa linea è tutto esaurito". Lo ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti visitando l'hub vaccinale di Genova al padiglione Jean Nouvel della Fiera, dove oggi sono iniziate le vaccinazioni per tutti gli 'over 18' con l'utilizzo su base volontaria di AstraZeneca e Johnson & Johnson. "Stiamo facendo un censimento sulle seconde dosi di AstraZeneca - ha spiegato poi Toti - e un ulteriore censimento su Jonsohn & Jonsohn, potremmo avere ulteriori 10mila dosi da qua a qualche giorno".

Rispetto alla cautela nell'aderire alla campagna che si è vista tra gli over 60 "credo che ognuno debba fidarsi del proprio medico e vaccinarsi con il vaccino che è opportuno che abbia - ha detto Toti -. Ci sono categorie che hanno reagito in maniera massiccia anche visto il rischio che corrono, altre un pochino meno ma penso che col tempo tutti quanti si avvieranno per questa strada senza particolari problemi da questo punto di vista". "Credo che questi ragazzi abbiano dato una lezione agli adulti. E' la lezione dei diciottenni, si vede che sono già maturi senza aver fatto l'esame di maturità", ha detto Toti. "Hanno colto un'opportunità per mettersi in sicurezza - ha aggiunto Toti - e spero anche di dare una boccata di fiducia a un vaccino su cui noi grandi, francamente abbiamo fatto un po' di confusione generando qualche incertezza all'opinione pubblica".