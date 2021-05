Vaccini: a Genova i giovani dell'Az,prima possibile è meglio

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - "Credo che sia completamente necessario in una situazione come questa. Sono felice di farlo adesso anche perché a settembre andrò all'estero quindi ho tutte le motivazioni per farlo", racconta Pietro 22 anni, studente universitario di Lettere, nel primo giorno in cui al polo vaccinale di Genova alla Fiera sono arrivati gli 'over 18' con la possibilità di scegliere volontariamente di vaccinarsi con AstraZeneca o J&J. "Nessuna esitazione" sulla scelta di fare AstraZeneca, spiega poi Pietro aggiungendo solo di esser "stato fortunato" ad avere l'appuntamento ieri sera già per oggi.

"Bisogna assolutamente vaccinarsi. Abbiamo avuto la possibilità di farlo e il prima possibile è sicuramente meglio", dice anche Simona, 23 anni, che ha prenotato per Az e "pazienza per l'attesa del richiamo". "Ho scelto di vaccinarmi per senso di responsabilità per chi mi sta intorno e per non essere discriminata con green pass che renderà più difficoltoso quello che normalmente si vorrebbe fare - dice Elena (Az, 28 anni) -.

Ho fatto i miei conti per essere serena con quello che devo fare, va bene così", aggiunge sull'attesa del richiamo a 3 mesi.

" "Mi sono collegato alle 20.30-21, ho dovuto aspettare che passassero prima 5mila persone" racconta della prenotazione ieri sera Federico, 18 anni, maturando -. Ho deciso di vaccinarmi per la sicurezza mia e delle persone che mi stanno intorno, per il green pass questa estate e perché secondo me se arriviamo a una buona dose di vaccini saremo più liberi". L'estate della maturità sarà da vaccinato? "Speriamo che la situazione migliori e che ci siano molti meno casi", commenta raccontando di aver già prenotato con gli amici un viaggio a Barcellona.

Dice di aver voluto vaccinarsi "subito il prima possibile, è giusto farlo, la cosa più giusta", anche Edoardo, 20 anni, Az, "ma quello che mi danno va comunque bene". "Ho un po' paura si, ma mi fido", aggiunge Chiara, 21 anni, rispetto alla vaccinazione con Az, che ora spera di poter "stare un po' di più soprattutto con i miei nonni. E' quello l'importante per me.

L'ho fatto soprattutto per gli altri". (ANSA).