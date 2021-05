Vaccini: 20mila liguri over 18 prenotati a open day Az e J&J

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - Sono state quasi 20 mila le prenotazioni su base volontaria dei vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson effettuate in Liguria durante la prima notte d'apertura della campagna agli over 18. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani ad 'Agorà' su Rai 3.

Le prenotazioni online nel primo 'open day' AstraZeneca organizzato dalla Regione Liguria attraverso la piattaforma web di Liguria Digitale sono formalmente iniziate ieri sera alle 23.

"Ho cancellato la mia prenotazione Pfizer e mi vaccinerò venerdì con AstraZeneca per dare un esempio a tutti coloro che non lo vogliono - ha ripetuto Toti -. AstraZeneca è un vaccino per bene che funziona". (ANSA).