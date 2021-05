Spezia: sirene per Italiano, lui è pronto a restare

Tre promozioni consecutive dalla D a A, e una salvezza centrata al primo tentativo nella massima serie, arrivata attraverso il gioco e l'organizzazione di una squadra costruita in venti giorni e con un budget ridotto.

Bastano queste indicazioni per fare di Vincenzo Italiano, mister dello Spezia, l'identikit di allenatore ricercatissimo. In primis dal Sassuolo, che non fa mistero di puntare al tecnico siciliano per sostituire De Zerbi, ma anche dal Verona qualora Juric decidesse di terminare la propria avventura. Suggestioni che però fino a ora non trovano certezze, vuoi per la clausola inserita nel contratto che lega Italiano e lo Spezia in scadenza a giugno 2022, una penale di un milione di euro in caso di rescissione anticipata, vuoi per la volontà dello stesso tecnico di confrontarsi con la nuova proprietà, per conoscere le strategie e le ambizioni dell'imprenditore americano Robert Platek. Un primo incontro informale tra i due si è consumato venerdì scorso, in un ristorante di Vernazza, nelle Cinque Terre, ma quello decisivo è atteso entro la fine della settimana o al più tardi all'inizio della prossima. Tutto lascia pensare a una fumata bianca, tanto che secondo indiscrezioni sarebbe pronto anche un adeguamento del contratto per il tecnico, oltre alla conferma del direttore sportivo Mauro Meluso. Se invece sarà divorzio, lo Spezia potrebbe puntare ancora una volta su un allenatore emergente, e l'indiziato principale a quel punto sarebbe il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, sulla cui scia ci sono però già altre società di A.

Nel frattempo, la società ligure sta già gettando le basi per il futuro: entro poche settimane saranno perfezionati i riscatti di Daniele Verde con l'Aek Atene, di Nahuel Estevez con l'Estudiantes, e di Leo Sena con l'Atletico Mineiro. Alcuni dei protagonisti della salvezza potrebbero tuttavia fare le valigie: è il caso di M'Bala Nzola, attaccante franco angolano autore di 11 reti, che potrebbe finire in Premier League, e di Maggiore, sulle cui tracce ci sono Roma e Atalanta.