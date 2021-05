Sestri Levante riordina il porto per gestire meglio attività

Via libera da parte del Comune di Sestri Levante al riordino dell'area portuale, linee di indirizzo definite insieme alla Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure e l'ufficio locale marittimo di Sestri Levante. "Questi interventi aumenteranno il livello di sicurezza generale ma intendono anche dare anche un nuovo impulso ai servizi di carattere turistico" dichiarano la sindaca Valentina Ghio e l'assessore ai Lavori pubblici Paolo Valentino.

Tre gli obiettivi primari: l'aumento del livello di sicurezza del porto, attraverso il riordino delle aree a terra e in acqua. Infatti verranno messe in atto azioni per ridurre il rischio di interferenze tra diverse tipologie di attività attraverso una diversa regolamentazione dell'accesso al molo.

Inoltre si vuole procedere alla riduzione degli ormeggi in Baia del Silenzio, favorendo lo spostamento nell'area portuale a coloro che lo richiedono. "Un intervento che si inserisce nel percorso di tutela e valorizzazione della Baia, inserita da anni tra le spiagge più belle in Italia e caratterizzata da un ambiente fragile, e per tale motivo da preservare. Un primo intervento prenderà il via questa stagione e si concluderà prima dell'estate 2022", spiega il Comune di Sestri Levante. Terzo obiettivo, la promozione di servizi come la gestione pubblica del transito per piccole unità da diporto.