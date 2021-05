Porti: Signorini, a Genova recupero traffici in primi 4 mesi

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - "A un anno e mezzo dalla pandemia, dopo questo periodo molto difficile, sembra che finalmente stiamo vivendo il rimbalzo che economisti e principali istituti di ricerca avevano preventivato. Il primo quadrimestre di quest'anno ci ha fatto recuperare completamente rispetto al 2019 e abbiamo avuto un ottimo aprile. Ovviamente bisogna aspettare per capire se parliamo di un fuoco di paglia o una robusta ripresa del cammino di crescita dove lo avevamo interrotto, però è un fatto positivo che stiamo assistendo a questo rimbalzo". Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini ha aperto così da Palazzo San Giorgio gli "Stati generali mondo del mare", tre giorni di confronto sulla blue economy. Segnali di ottimismo, sostenuti anche dagli investimenti del Pnrr. "Però lancio un segnale - ha aggiunto -: non mi pare che sia una grande attenzione all'argomento lavoro". L'allerta è sull'impatto della digitalizzazione sui posti di lavoro, in particolare nel mondo dello shipping e l'importanza della formazione. "Se saremo molto bravi dovremo riuscire a coniugare la riduzione di posti di lavoro in alcuni settori con l'aumento in altri oppure a convertire posti di lavoro meno specializzati in impieghi più all'avanguardia. E' però una sfida molto difficile da affrontare e da vincere nel mondo dello shipping. Dobbiamo esserne consapevoli altrimenti temo che nelle fasi di transizione rischieremo di avere morti e feriti". All'incontro di apertura hanno partecipato anche l'assessore regionale Gianni Berrino e quelli comunali Francesco Maresca e Stefano Garassino, oltre al direttore marittimo della Liguria Nicola Carlone. (ANSA).