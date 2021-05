Liguria chiede Iva 4% per assorbenti donne e pannolini

All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato due mozioni per sollecitare il Parlamento e il Mef a ridurre dal 22% al 4% l'Iva sui pannolini per bambini e sui prodotti per l'igiene intima femminile. I documenti sono stati presentati dai capigruppo Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) e Giovanni Pastorino (Linea Condivisa).

"Si stima che ogni donna nell'arco della propria vita consumi almeno 12.000 prodotti igienici femminili legati al ciclo, con una spesa annua di 126 euro, di cui 22 vanno allo Stato come imposta sul valore aggiunto - evidenzia Garibaldi -. Sarebbe opportuna una riflessione dal punto di vista economico per l'acquisto di tali prodotti indispensabili per la salute e il benessere. In Italia le donne che ogni mese si recano al supermercato per comprare assorbenti sono 21 milioni, quindi ogni anno in Italia vengono venduti 2.6 miliardi di salviette igieniche, con l'Iva al 22%, anziché l'aliquota agevolata del 4%". "E' assurdo che beni di prima necessità siano trattati dal fisco come beni di lusso", denuncia Pastorino.