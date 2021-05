Investe anziana sulle strisce e scappa, denunciato 49enne

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - Venerdì scorso un motociclista ha investito alla Spezia, in via XX Settembre, un'anziana di 76 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali ed è scappato. Chi ha visto la scena ha però descritto il mezzo e alcuni caratteri della targa permettendo alla polizia locale di Spezia di identificare il pirata della strada grazie alle riprese delle telecamere della zona. E' un 49enne residente in città, rintracciato l'indomani e denunciato per omissione di soccorso e fuga, con la decurtazione di 30 punti e il conseguente ritiro immediato della patente di guida.

L'anziana era stata soccorsa da ambulanza e auto medica del 118 e trasferita d'urgenza al Pronto Soccorso per i traumi subiti.

Dopo l'impatto il motociclista si era fermato solo per qualche istante, ma al posto di allertare i soccorsi si era rimesso in sella proseguendo la propria corsa, impegnando anche controsenso la rotatoria in prossimità della galleria Spallanzani. (ANSA).