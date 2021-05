Incidenti stradali: travolto da tir dopo incidente in A12

Travolto da un tir dopo essere uscito indenne da un incidente con la sua autovettura. È la probabile dinamica di un investimento mortale avvenuto oggi sull'autostrada A12 tra i caselli di Sarzana (La Spezia) e Carrara. A perdere la vita, un uomo di 42 anni residente a Sarzana, Simone Bioletti, insegnante di ballo conosciuto come Simon Latino, titolare di alcune scuole di ballo tra le province della Spezia e di Massa Carrara. Gli sforzi degli investigatori sono rivolti all'individuazione del mezzo pesante che non si è fermato: già acquisite le immagini di alcune telecamere situate lungo il tratto autostradale.

Per definire l'esatta dinamica sono in corso accertamenti da parte della Polstrada: secondo i primi rilievi, l'uomo sarebbe finito con la sua auto contro il guard rail laterale e sarebbe riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo, prima di essere investito probabilmente da un tir in transito. Gli sforzi degli investigatori sono rivolti all'individuazione del mezzo pesante: già acquisite le immagini di alcune telecamere situate lungo il tratto autostradale. Il tratto di autostrada è rimasto chiuso al traffico per alcune ore al fine di permettere i soccorsi e i rilievi. (ANSA).