Genoa: Ballardini 'Resto? Penso di sì'

(ANSA) - SAVONA, 25 MAG - "Rimango al Genoa? Bisogna chiederlo al presidente, io credo di sì". Così questa mattina l'allenatore Davide Ballardini nel corso di una visita ad Alassio (Savona) per firmare una piastrella del celebre Muretto a lui dedicata. Intervistato da Genova24, prima ha spaventato i tifosi con una battuta ("se resto? No"), poi ha spiegato: "Preziosi è molto contento. Quando ho firmato era previsto il rinnovo automatico del contratto in caso di salvezza, quindi la prima e l'ultima parola spettano al presidente". (ANSA).